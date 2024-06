Top những bộ phim Hàn Quốc rating cao trong 2024

Hàn Quốc những năm gần đây không chỉ khai thác các thể loại tâm lý xã hội mà còn có các bước chuyển mình mạnh mẽ với những đề tài khác nhau. Được đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, phim Hàn giờ đây là món ăn tinh thần không thể thiếu với các khán giả Việt. Cùng điểm qua Top các bộ phim Hàn Quốc có rating cao nhất trong 2024.

Cõng Anh Mà Chạy

Đạt số điểm ấn tượng 9/10, Lovely Runner (Cõng Anh Mà Chạy) hiện là phim Hàn có số điểm IMDb cao nhất năm 2024. Bộ phim thanh xuân này kể cô gái Im Sol (Kim Hye Yoon thủ vai) – một người hâm mộ cuồng nhiệt của ngôi sao nổi tiếng Ryu Sun Jae (Byeon Woo Seok thủ vai). Một này nọ, Sun Jae đột ngột qua đời khiến Im Sol vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, một sự cố tình cờ đã đưa nàng fangirl quay ngược thời gian về thời điểm cô còn học trung học. Nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng, Im Sol quyết tâm tìm mọi cách để thay đổi số phận của thần tượng.

Nữ Hoàng Nước Mắt

Sức hút của Queen of Tears (tựa Việt: Nữ Hoàng Nước Mắt) càng “nóng” hơn bao giờ hết. Bộ phim vừa vượt qua Goblin để trở thành phim Hàn có lượt rating cao thứ hai trên đài cáp tvN, đồng thời nhận được số điểm 8,3/10 trên IMDb với hơn 4000 lượt bình chọn.

“Bom tấn” truyền hình 2024 do biên kịch nổi tiếng Park Ji Eun chấp bút, có sự tham gia của hai “bảo chứng rating” xứ Hàn là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won. Bộ phim xoay quanh cặp vợ chồng trẻ Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won). Hyun Woo là cựu sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, hiện giữ vai trò Giám đốc Pháp lý của tập đoàn Queens. Trong khi đó, cô vợ Hong Hae In lại có xuất thân tài phiệt, đồng thời là Giám đốc Điều hành của tập đoàn. Ban đầu, chuyện tình không “môn đăng hộ đối” giữa cả hai diễn ra ngọt ngào tựa một câu chuyện cổ tích. Nhưng sau ba năm chung sống, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện, đẩy cuộc hôn nhân của hai người đến bờ vực tan vỡ.

Cửa Hàng Sát Thủ

A Shop for Killers (Cửa Hàng Sát Thủ ) được đánh giá là một trong những phim Hàn hay nhất tháng 1/2024 vì sở hữu cốt truyện hấp dẫn, các phân cảnh hành động gay cấn và dàn diễn viên thực lực. Hiện tại, bộ phim ngắn tập này đang có số điểm 8,1/10 trên IMDb với hơn 4100 lượt bình chọn.

A Shop for Killers kể về Jung Ji An (Kim Hye Jun) – một cô gái trẻ có quá khứ đau thương: bố cô đã ra tay sát hại chính mẹ cô và sau đó ông cũng tự sát. Ji An được chú ruột Jung Jin Man (Lee Dong Wook) nhận nuôi và lớn lên trong sự bảo trợ của chú. Một ngày nọ, Ji An nhận tin chú cô đã qua đời, và cô bất ngờ trở thành người thừa kế trung tâm mua sắm bí ẩn do Jung Jin Man để lại.

Chào Mừng Đến Samdalri

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) hiện đang là một trong những phim Hàn được đánh giá cao nhất trên IMDb năm 2024 với 8/10 điểm. Phim có nội dung nhẹ nhàng, xoay quanh Cho Sam Dal (Shin Hye Sun) – một nhiếp ảnh gia nổi tiếng sinh sống tại Seoul. Sau một loạt biến cố bất ngờ, Sam Dal quyết định trở về quê nhà Samdalri và tình cờ gặp lại người bạn thời thơ ấu Cho Yong Pil (Ji Chang Wook), khơi dậy một mối tình lãng mạn còn dang dở.

Wonderful World

Cạnh tranh cùng đối thủ “nặng ký”, trong đó có Queen of Tears, Wonderful World của Kim Nam Joo và Cha Eun Woo vẫn ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trong suốt quá trình phát sóng. Trên IMDb, bộ phim được đánh giá 7.8/10 điểm, trong đó mức điểm 10 chiếm đến 63,8%. Nội dung của Wonderful World xoay quanh giáo sư tâm lý học kiêm nhà văn nổi tiếng Eun Soo Hyun (Kim Nam Joo). Sau khi con trai không may qua đời và người chịu trách nhiệm trực tiếp lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào từ pháp luật, Soo Hyun quyết định tự mình tìm lại công lý cho con. Trong hành trình báo thù đó, cô gặp gỡ Kwon Seon Yul (Cha Eun Woo) – chàng trai bí ẩn có xuất thân giàu có nhưng lại lựa chọn một cuộc sống ẩn dật.

Hoa Nở Về Đêm

Knight Flower (Hoa Nở Về Đêm) là bộ phim truyền hình cuối tuần ra mắt vào tháng 1/2024 của đài MBC. Phim thuộc thể loại cổ trang, hài hước, có sự tham gia của Hoa hậu Honey Lee và nam diễn viên Lee Jong Won. Trong phim, Honey Lee vào vai Jo Yeo Hwa – một góa phụ đức hạnh sống ở triều đại Joseon. Vào ban ngày, Yeo Hwa thường tự nhốt kín mình trong nhà. Tuy nhiên, khi màn đêm buông xuống, cô sẽ bí mật ra ngoài để giúp đỡ và chăm sóc những người gặp khó khăn. Trong hành trình hành hiệp trượng nghĩa đó, Yeo Hwa gặp Park Soon Ho (Lee Jong Won) – một vị quan tuấn tú, thông minh và chính trực.

Với cốt truyện thú vị lấy ý tưởng từ nhân vật Robin Hood cùng lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng của Honey Lee và Lee Jong Won, Knight Flower đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Vào thời điểm mới ra mắt, phim thậm chí còn vượt Marry My Husband (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) để dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng trên các nền tảng OTT tại Hàn Quốc trong nhiều ngày. Trên IMDb, Knight Flower hiện có điểm số là 7,8/10.

