Chìa khóa quan trọng cho hành trình du học Mỹ

Mẫu I-20 là một trong những giấy tờ quan trọng nhất đối với sinh viên quốc tế khi du học tại Hoa Kỳ. Đây là chứng nhận chính thức xác nhận tư cách học sinh, sinh viên đủ điều kiện theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận ở Mỹ. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mẫu I-20 và vai trò của nó trong quá trình du học Mỹ.

Mẫu I-20 là gì?

Mẫu I-20, còn được gọi là “Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status”, là giấy chứng nhận tình trạng học sinh, sinh viên đủ điều kiện học tập tại Mỹ nhưng không có ý định ở lại làm việc hay định cư. Đây là tài liệu do trường học nơi sinh viên được nhận vào cấp và gửi đến Sở Di trú Chính phủ Mỹ hoặc Tòa Lãnh sự Mỹ.

Mẫu I-20 xác nhận một số thông tin quan trọng như:

Sinh viên đã được công nhận là học sinh chính thức của trường

Đã trúng tuyển vào chương trình đào tạo cụ thể

Sẽ theo học chương trình toàn thời gian (full-time)

Cam kết duy trì tư cách học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học

Đây là giấy tờ bắt buộc đối với tất cả sinh viên xin visa du học Mỹ diện F hoặc M. Nó chứng minh mục đích học tập chính đáng và không có ý định định cư lâu dài. Mẫu I-20 là bước đầu tiên trong quy trình xin visa du học Mỹ.

Quy trình cấp mẫu I-20

Sau khi sinh viên được chấp nhận vào trường, nhà trường sẽ thu thập thông tin từ hồ sơ xét tuyển và nhập vào cơ sở dữ liệu SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) của chính phủ Mỹ.

SEVIS sẽ xử lý thông tin và tạo ra mẫu I-20. Cán bộ được chỉ định của trường (DSO – Designated School Official) sẽ ký xác nhận vào mẫu và gửi về cho sinh viên.

Khi nhận được I-20, sinh viên cần kiểm tra kỹ thông tin. Nếu có sai sót, cần phản hồi ngay để trường cập nhật và cấp lại mẫu I-20 mới.

Phí SEVIS và hiệu lực của I-20

Để nhận I-20, sinh viên cần đóng phí SEVIS (khoảng $140) cho USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services). Lưu ý chỉ đóng phí sau khi đã nhận được mẫu I-20 từ trường. Cần giữ lại biên lai thu phí để mang theo khi phỏng vấn visa.

I-20 có hiệu lực trong suốt thời gian học tập dự kiến tại trường. Tuy nhiên, nếu không thể hoàn thành chương trình đúng tiến độ, sinh viên cần liên hệ DSO ít nhất 15 ngày trước ngày kết thúc ghi trên I-20 để xin gia hạn.

Sinh viên được phép nhập cảnh vào Mỹ không sớm hơn 30 ngày trước ngày bắt đầu học được ghi trên I-20.

Các trường hợp cần sử dụng I-20

1. Làm hồ sơ xin thị thực

Sau khi nhận I-20, sinh viên cần đặt lịch phỏng vấn visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ. Lưu ý ký tên vào mẫu I-20 trước khi nộp. Sau khi được duyệt, I-20 sẽ được lưu trữ bởi Sở di trú, sinh viên sẽ giữ một bản sao gọi là Student ID Copy.

2. Nhập cảnh vào Hoa Kỳ

Khi đến Mỹ, sinh viên cần thông báo địa chỉ cho DSO trong vòng 10 ngày. Nếu thay đổi nơi ở không thuộc quản lý của trường, phải báo cho DSO trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi.

Sinh viên phải đến Mỹ và trình diện trường học trước ngày bắt đầu ghi trên I-20 không quá 30 ngày. Nếu đến trễ, cần giải trình hoặc xin cấp I-20 mới cho học kỳ sau.

3. Rời khỏi và nhập cảnh lại Mỹ

Mỗi lần rời khỏi Mỹ và muốn quay lại, sinh viên cần mang theo I-20 và xin chữ ký mới của Cố vấn Sinh viên Quốc tế tại trường.

Các trường hợp khác

I-20 còn được sử dụng khi:

Xin số an sinh xã hội hoặc bằng lái xe

Chuyển trường (cần lấy I-20 mới từ trường mới)

Gia hạn thời gian học tập

Làm visa phụ thuộc F2 hoặc M2 cho người thân

Quy định mới về cấp I-20

Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa ban hành một số quy định mới về việc cấp I-20:

Các trường đại học có thể không cấp I-20 cho sinh viên chưa đủ điều kiện nhập học chuyên ngành.

Trường có chương trình tiếng Anh dự bị có thể cấp I-20 riêng cho khóa tiếng Anh và sau đó cấp I-20 mới cho chương trình chuyên ngành khi sinh viên đủ điều kiện.

Trường không có chương trình tiếng Anh dự bị và liên kết với trung tâm tiếng Anh bên ngoài sẽ không được cấp I-20 cho đến khi sinh viên đủ điều kiện nhập học chuyên ngành. Trung tâm tiếng Anh liên kết phải tự cấp I-20 cho giai đoạn học dự bị.

Mẫu I-20 đóng vai trò quan trọng trong hành trình du học Mỹ của sinh viên quốc tế. Việc nắm rõ thông tin và quy định về I-20 sẽ giúp quá trình xin visa và nhập học diễn ra thuận lợi. Nếu còn thắc mắc, các bạn có thể liên hệ với các tổ chức tư vấn du học uy tín để được hỗ trợ chi tiết.

Nguồn: https://vanhoahoc.vn/



