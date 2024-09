7h sáng là giờ gì? Giải mã ý nghĩa theo cách tính giờ của người xưa

Xem giờ, tính khắc là một trong những thói quen của nhiều người Việt Nam được lưu lại từ xưa và vẫn rất phổ biến trong văn hóa hiện đại. Vậy bạn đã biết 7h sáng là giờ gì hay chưa? Hãy cùng theo dõi những thông tin trong bài viết dưới đây để có câu trả lời phù hợp.

7h sáng là giờ gì?

Cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp

Trước kia, người Việt Nam thường sử dụng tên của 12 con giáp để đo và đặt cho các mốc thời gian ngày, tháng và cả năm (Hệ chi). Cũng giống như các chi trong năm âm lịch, giờ và ngày được gọi theo lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dê, Dậu, Tuất, Hợi.

Bạn đọc có thể nắm được cách tính giờ trong ngày thông qua bảng dưới đây:

CÁCH TÍNH GIỜ TRONG NGÀY THEO 12 CON GIÁP

Giờ Thời gian quy ước Giờ Thời gian quy ước Tý Từ 23 giờ – 1 giờ sáng Ngọ Từ 11h sáng – 13 giờ trưa Sửu Từ 1 giờ sáng – 3 giờ sáng Mùi Từ 13 giờ trưa – 15 giờ xế chiều Dần Từ 3 giờ sáng – 5 giờ sáng Thân Từ 15 giờ xế chiều – 17 giờ chiều Mão Từ 5 giờ sáng – 7 giờ sáng Dậu Từ 17 giờ chiều – 19 giờ tối Thìn Từ 7 giờ sáng – 9 giờ sáng Tuất Từ 19 giờ tối – 21 giờ tối Tỵ Từ 9 giờ sáng – 11 giờ sáng Hợi Từ 21 giờ tối – 23 giờ khuya

Trong một ngày 24 giờ thì một can chi (giờ âm lịch) = 2 giờ dương lịch. Người xưa thường gọi thời gian theo giờ can chi bằng cách chia thành đầu giờ, giữa giờ, cuối giờ. Để lấy được chính xác giờ Can chi, bạn nên lấy giữa giờ. Chẳng hạn như giờ chính Ngọ (giữa giờ Ngọ) là 12 giờ, giờ chính Tý là 0 giờ.

Như cách tính trong bảng trên, 7h sáng sẽ là giờ Thìn.

Ý nghĩa cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp

Thực tế, cách tính giờ trong ngày theo 12 con giáp đều liên quan tới tập tính của những con vật gần gũi với người nông dân:

Giờ Tý (Từ 23 – 1h): Đây là lúc mà chuột hoạt động mạnh mẽ.

Đây là lúc mà chuột hoạt động mạnh mẽ. Giờ Sửu (Từ 1 – 3h): Đây là lúc trâu nhai lại, chuẩn bị đi cày.

Đây là lúc trâu nhai lại, chuẩn bị đi cày. Giờ Dần (Từ 3 – 5h): Đây là khoảng thời gian con hổ hung dữ nhất.

Đây là khoảng thời gian con hổ hung dữ nhất. Giờ Mão (Từ 5 – 7h): Ở các nơi khác, mão không được gọi là mèo mà gọi là thỏ ngọc. Và đây là thời điểm lúc mà trăng còn chiếu sáng được ví như thỏ ngọc.

Ở các nơi khác, mão không được gọi là mèo mà gọi là thỏ ngọc. Và đây là thời điểm lúc mà trăng còn chiếu sáng được ví như thỏ ngọc. Giờ Thìn (Từ 7 – 9h): Lúc rồng quây mây.

Lúc rồng quây mây. Giờ Tỵ (Từ 9 – 11h): Lúc rắn không gây hại cho con người.

Lúc rắn không gây hại cho con người. Giờ Ngọ (Từ 11 – 13h): Lúc ngựa có dương tính cao.

Lúc ngựa có dương tính cao. Giờ Mùi (Từ 13 – 15h): Đây là lúc dê ăn cỏ không ảnh hưởng đến việc cỏ mọc lại.

Đây là lúc dê ăn cỏ không ảnh hưởng đến việc cỏ mọc lại. Giờ Thân (Từ 15 – 17h): Đây là lúc khỉ thích hú.

Đây là lúc khỉ thích hú. Giờ Dậu (Từ 17 – 19h): Đây là lúc gà lên chuồng.

Đây là lúc gà lên chuồng. Giờ Tuất (Từ 19 – 21h): Đây là lúc chó phải tính để trông nhà

Đây là lúc chó phải tính để trông nhà Giờ Hợi (Từ 21 – 23h): Lúc con lợn ngủ say nhất.

1 canh giờ là mấy giờ?

Với cách tính giờ như trên, bên cạnh những thắc mắc như “7h sáng là giờ gì, 9 giờ áng là giờ gì” cũng sẽ có những câu hỏi đặt ra là: 1 canh giờ là mấy tiếng? Canh ba là mấy giờ?…

Tương tự như cách tính giờ theo canh 12 con giáp, người xưa cũng chia giờ theo canh để gọi. Thông thường, canh được dùng gọi thời gian ban đêm, ban đêm dài 10 tiếng nên người xưa chia thành 5 canh. Như vậy có nghĩa, 1 canh giờ là 2 tiếng.

Bảng tính giờ theo canh:

TÍNH GIỜ THEO CANH Canh 1 Từ 19 giờ – 21 giờ Giờ Tuất Canh 2 Từ 21 giờ – 23 giờ Giờ Hợi Canh 3 Từ 23 giờ – 1 giờ Giờ Tý Canh 4 Từ 1 giờ – 3 giờ Giờ Sửu Canh 5 Từ 3 giờ – 5 giờ Giờ Dần

1 khắc là bao nhiêu giờ?

Canh là thời gian ban đêm, còn khắc tính thời gian ban ngày. Giờ ban ngày dài 14 tiếng sẽ chia thành 6 khắc:

Bảng tính giờ theo khắc:

TÍNH GIỜ THEO KHẮC Khắc 1 Từ 5h – 7h20 sáng Khắc 2 Từ 7h20 – 9h40 sáng Khắc 3 Từ 9h40 – 12 trưa Khắc 4 Từ 12h – 14h20 xế trưa Khắc 5 Từ 14h20 – 16h40 xế chiều Khắc 6 Từ 16h40 – 19h tối

Những thông tin khác về giờ Thìn và người sinh vào giờ Thìn

Phân chia khoảng giờ Thìn

Giờ Thìn (Giờ Rồng) bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ sáng. Để giải thích cho cách gọi này, dân gian truyền miệng về truyền thuyết “rồng tụ mưa – quần long múa hội”. Bản chất rồng là loài vật không có thật, nhưng lại xuất hiện rất nhiều trong văn hóa tín ngưỡng của người xưa.

Giờ Thìn còn được chia thành đầu giờ – giữa giờ và cuối giờ:

Giờ Thìn sớm: Kéo dài từ 7 giờ sáng đến 7 giờ 40 sáng

Kéo dài từ 7 giờ sáng đến 7 giờ 40 sáng Giữa giờ Thìn: Kéo dài từ 7:40 sáng đến 8:20 sáng.

Kéo dài từ 7:40 sáng đến 8:20 sáng. Giờ tan tầm: Kéo dài từ 8 giờ 20 sáng đến 9 giờ sáng.

Đặc điểm chung của những người sinh giờ Thìn

Theo tử vi, giờ sinh cũng được dùng để đoán số mệnh của cuộc đời.

Người sinh giờ Thìn có trí tuệ uyên thâm, nhạy bén trong mọi tình huống, nhờ vậy có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội kinh doanh và phát triển bản thân.

Nam giới: Nam sinh giờ Thìn là người ngay thẳng, cứng đầu, muốn chứng tỏ năng lực và vị thế của mình. Anh ấy có vẻ ngoài điển trai, có sức hút riêng và khả năng thuyết phục tốt. Về đường công danh, gặp dữ hóa lành, mọi khó khăn đều có thể hóa giải.

Nam sinh giờ Thìn là người ngay thẳng, cứng đầu, muốn chứng tỏ năng lực và vị thế của mình. Anh ấy có vẻ ngoài điển trai, có sức hút riêng và khả năng thuyết phục tốt. Về đường công danh, gặp dữ hóa lành, mọi khó khăn đều có thể hóa giải. Nữ giới: Nữ sinh vào giờ Thìn là người vừa có ngoại hình, vừa khéo léo và suy nghĩ sâu sắc. Họ là những người xuất chúng, đa tình, đường tình duyên tốt đẹp. Sự nghiệp không quá nổi bật nhưng cũng có nhiều thành tựu.

Sinh giờ Thìn thời sướng hay khổ?

Giờ Thìn là khung giờ đẹp, đại diện cho nguồn sinh khí và sức sống mới. Vì vậy, những người sinh vào giờ Thìn cũng có vận may ổn định, đường đời ít trắc trở.

Sinh vào đầu giờ Thìn (7h đến 7h40): Bản mệnh là người mạnh mẽ, ngay thẳng, có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp. Đối với họ, khó khăn, gian khổ không đáng ngại, điều quan trọng là họ có đủ quyết tâm để đạt được mục tiêu hay không. Tuy nhiên, những người sinh vào đầu giờ Thìn cần chú ý chăm sóc sức khỏe, để về già được hưởng phúc lâu dài.

Bản mệnh là người mạnh mẽ, ngay thẳng, có thể tự mình gây dựng cơ nghiệp. Đối với họ, khó khăn, gian khổ không đáng ngại, điều quan trọng là họ có đủ quyết tâm để đạt được mục tiêu hay không. Tuy nhiên, những người sinh vào đầu giờ Thìn cần chú ý chăm sóc sức khỏe, để về già được hưởng phúc lâu dài. Sinh vào giữa giờ Thìn (7:40 – 8:30): Đây là những người tài năng xuất chúng, học nhiều. Họ ôm tham vọng lớn, lại gặp nhiều may mắn nên làm gì cũng thành công. Cuộc sống hạnh phúc, bình yên, gia đình được hưởng giàu sang, thịnh vượng.

Đây là những người tài năng xuất chúng, học nhiều. Họ ôm tham vọng lớn, lại gặp nhiều may mắn nên làm gì cũng thành công. Cuộc sống hạnh phúc, bình yên, gia đình được hưởng giàu sang, thịnh vượng. Sinh vào cuối giờ Thìn (8h20 – 9h): Bản mệnh thông minh, duyên dáng, lại có tài ăn nói nên được mọi người yêu mến. Vì vậy, vận đào hoa của họ rất vượng, dễ gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Hạn chế được điều này, cuộc sống sẽ suôn sẻ và bớt lo lắng hơn.

Ghi chú: Việc phán đoán tử vi sướng khổ theo giờ sinh chỉ mang tính chất tương đối. Bởi nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngày tháng năm sinh, sự tích tích đức, hành thiện,… Bạn đọc chỉ nên tham khảo ở một mức độ nhất định, quan trọng nhất là hãy cố gắng nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Số mệnh người sinh giờ Thìn theo tuổi

Cùng sinh vào giờ Thìn nhưng năm tuổi khác nhau (cầm tinh con giáp khác nhau) thì mỗi người cũng sẽ có tính cách, vận mệnh khác nhau.

Tuổi Tý sinh giờ Thìn: Người tuổi Tý sinh vào giờ Thìn cuộc đời truân chuyên, vất vả, trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Thuở nhỏ khổ cực, sống tự lập không nhờ được cha mẹ. Lớn lên tự tay xây dựng cơ đồ nhưng thành công thì ít, thường xuyên bị thất bại, phá sản. Tuy nhiên người này rất kiên cường, có ý chí vượt khó nên dù muộn nhưng vẫn đạt được kết quả. Gia đạo hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo.

Người tuổi Tý sinh vào giờ Thìn cuộc đời truân chuyên, vất vả, trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Thuở nhỏ khổ cực, sống tự lập không nhờ được cha mẹ. Lớn lên tự tay xây dựng cơ đồ nhưng thành công thì ít, thường xuyên bị thất bại, phá sản. Tuy nhiên người này rất kiên cường, có ý chí vượt khó nên dù muộn nhưng vẫn đạt được kết quả. Gia đạo hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Tuổi Sửu: Xem giờ thìn là mấy giờ cho biết Nam/ nữ tuổi Sửu sinh giờ Thìn cuộc đời gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đại đa số được sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống đầy đủ từ nhỏ. Sự nghiệp và học tập đều được quý nhân phù trợ, có nhiều bạn bè giúp đỡ nên việc làm ăn thuận lợi, hanh thông. Chuyện tình cảm của những người này cũng vô cùng thuận lợi, gia đạo hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều.

Xem giờ thìn là mấy giờ cho biết Nam/ nữ tuổi Sửu sinh giờ Thìn cuộc đời gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Đại đa số được sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống đầy đủ từ nhỏ. Sự nghiệp và học tập đều được quý nhân phù trợ, có nhiều bạn bè giúp đỡ nên việc làm ăn thuận lợi, hanh thông. Chuyện tình cảm của những người này cũng vô cùng thuận lợi, gia đạo hạnh phúc, không phải suy nghĩ nhiều. Tuổi Dần: Người tuổi Dần sinh giờ Thìn cuộc đời lận đận, vất vả, trải qua nhiều chuyện đau buồn. Công danh, sự nghiệp có phát triển và đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên gia đạo không hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng dễ sứt mẻ, mối quan hệ giữa các thành viên không được gắn kết. Con cái và cha mẹ không hiểu nhau nên dễ xảy ra mâu thuẫn.

Người tuổi Dần sinh giờ Thìn cuộc đời lận đận, vất vả, trải qua nhiều chuyện đau buồn. Công danh, sự nghiệp có phát triển và đạt được một số thành tựu nhất định tuy nhiên gia đạo không hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng dễ sứt mẻ, mối quan hệ giữa các thành viên không được gắn kết. Con cái và cha mẹ không hiểu nhau nên dễ xảy ra mâu thuẫn. Tuổi Mão: Người tuổi Mão sinh giờ Thìn công danh sự nghiệp sáng lạn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và lập nghiệp lớn. Những người này có trí tuệ thông minh, nhạy bén, tài trí hơn người vì vậy luôn nắm bắt được cơ hội tốt, làm việc gì cũng dễ. Tuy nhiên họ lại là người không chu đáo, đôi khi vô tâm với những người thương yêu mình. Cuộc sống gia đạo ổn định, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.

Người tuổi Mão sinh giờ Thìn công danh sự nghiệp sáng lạn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân và lập nghiệp lớn. Những người này có trí tuệ thông minh, nhạy bén, tài trí hơn người vì vậy luôn nắm bắt được cơ hội tốt, làm việc gì cũng dễ. Tuy nhiên họ lại là người không chu đáo, đôi khi vô tâm với những người thương yêu mình. Cuộc sống gia đạo ổn định, vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau. Tuổi Thìn sinh giờ Thìn: Người tuổi Thìn sinh giờ Thìn cuộc sống dễ giàu sang, phú quý. Đường công danh sự nghiệp sáng lạn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Mặc dù sự nghiệp ổn định nhưng những người này lại khá lận đận về chuyện tình cảm, dễ chia tay, vợ chồng dễ ly hôn.

Người tuổi Thìn sinh giờ Thìn cuộc sống dễ giàu sang, phú quý. Đường công danh sự nghiệp sáng lạn, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Mặc dù sự nghiệp ổn định nhưng những người này lại khá lận đận về chuyện tình cảm, dễ chia tay, vợ chồng dễ ly hôn. Tuổi Tỵ: Luận giờ thìn là mấy giờ cho biết Người tuổi Tỵ sinh vào giờ Thìn cuộc đời trải qua nhiều tủi nhục, cay đắng. Lúc nhỏ không nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ bố mẹ. Người này gặp được người thương nhưng hôn nhân lại xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Đến hậu vận người tuổi Tỵ sinh giờ Thìn có nhiều điểm sáng hơn nhờ hưởng phúc con cháu. Tuy nhiên người này cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, tâm bệnh.

Luận giờ thìn là mấy giờ cho biết Người tuổi Tỵ sinh vào giờ Thìn cuộc đời trải qua nhiều tủi nhục, cay đắng. Lúc nhỏ không nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ bố mẹ. Người này gặp được người thương nhưng hôn nhân lại xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh cãi. Đến hậu vận người tuổi Tỵ sinh giờ Thìn có nhiều điểm sáng hơn nhờ hưởng phúc con cháu. Tuy nhiên người này cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, tâm bệnh. Tuổi Ngọ sinh giờ Thìn: Những người tuổi Ngọ mà sinh giờ Thìn cuộc sống luôn hướng về những điều tươi sáng, luôn giữ được tinh thần lạc quan nhìn về 1 tương lai tốt đẹp. Họ là người sống vô tư, thoải mái tuy nhiên vẫn luôn yêu thương và giúp đỡ người thân, bạn bè. Gia đạo hạnh phúc, vợ chồng con cái thấu hiểu và luôn giúp đỡ nhau.

Những người tuổi Ngọ mà sinh giờ Thìn cuộc sống luôn hướng về những điều tươi sáng, luôn giữ được tinh thần lạc quan nhìn về 1 tương lai tốt đẹp. Họ là người sống vô tư, thoải mái tuy nhiên vẫn luôn yêu thương và giúp đỡ người thân, bạn bè. Gia đạo hạnh phúc, vợ chồng con cái thấu hiểu và luôn giúp đỡ nhau. Tuổi Mùi: Xem giờ thìn từ mấy giờ xét thấy những người này có số phải làm ăn xa, bôn ba khắp nơi thì sự nghiệp mới có cơ hội phát triển. Bản thân họ là người không quá thông minh nhưng nhờ sự nhạy bén và nhanh nhẹn nên họ luôn biết chớp lấy cơ hội tốt. Tuổi Mùi sinh giờ Thìn hợp với công việc kinh doanh, buôn bán.

Xem giờ thìn từ mấy giờ xét thấy những người này có số phải làm ăn xa, bôn ba khắp nơi thì sự nghiệp mới có cơ hội phát triển. Bản thân họ là người không quá thông minh nhưng nhờ sự nhạy bén và nhanh nhẹn nên họ luôn biết chớp lấy cơ hội tốt. Tuổi Mùi sinh giờ Thìn hợp với công việc kinh doanh, buôn bán. Tuổi Thân sinh giờ Thìn: Người tuổi Thân sinh giờ Thìn rất cầu toàn nhưng lại thích dựa dẫm và nương tựa vào người khác để đạt lấy mục đích riêng của mình. Bản thân họ rất thông minh nên cuộc đời gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên những người này lại có tính cách nóng nảy, vội vàng nên mọi thứ dễ đến cũng rất dễ đi.

Người tuổi Thân sinh giờ Thìn rất cầu toàn nhưng lại thích dựa dẫm và nương tựa vào người khác để đạt lấy mục đích riêng của mình. Bản thân họ rất thông minh nên cuộc đời gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên những người này lại có tính cách nóng nảy, vội vàng nên mọi thứ dễ đến cũng rất dễ đi. Tuổi Dậu: Luận giờ thìn là mấy giờ cho biết những người tuổi Dậu sinh vào giờ Thìn cuộc đời lận đận về tình duyên. Bản tính hiền lành, chăm chỉ nên họ có đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Chuyện tình cảm không như ý muốn, dễ rơi vào mối tình tay 3. Hôn nhân không hạnh phúc, mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái không thuận hòa.

Luận giờ thìn là mấy giờ cho biết những người tuổi Dậu sinh vào giờ Thìn cuộc đời lận đận về tình duyên. Bản tính hiền lành, chăm chỉ nên họ có đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Chuyện tình cảm không như ý muốn, dễ rơi vào mối tình tay 3. Hôn nhân không hạnh phúc, mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái không thuận hòa. Tuổi Tuất: Bói giờ thìn là từ mấy giờ đến mấy giờ nhận thấy những người tuổi Tuất sinh vào giờ Thìn là người có khí chất, luôn đưa ra những quyết định sáng suốt để giải quyết công việc chu toàn. Họ có tài ăn nói khéo léo nên dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Hậu vận của những người này thường an nhàn, vui cùng con cháu.

Bói giờ thìn là từ mấy giờ đến mấy giờ nhận thấy những người tuổi Tuất sinh vào giờ Thìn là người có khí chất, luôn đưa ra những quyết định sáng suốt để giải quyết công việc chu toàn. Họ có tài ăn nói khéo léo nên dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh. Hậu vận của những người này thường an nhàn, vui cùng con cháu. Tuổi Hợi sinh giờ Thìn: Người tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn tính cách thẳng thắn, trung thực, đi làm có quý nhân phù trợ nên dễ dàng đạt được thành công trong công việc. Tuy nhiên bản mệnh sức khỏe rất yếu nên thọ mạng không cao.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc 7h sáng là giờ gì, đồng thời tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của SIêu Thị Khóa Vân Tay.

